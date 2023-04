Cancelleri lascia il Movimento cinquestelle: “È distrutto e senza consensi”

“Nessuno si è degnato di farmi una telefonata – dice sui suoi ex colleghi del M5s – ma hanno fatto dei video contro di me in cui mi hanno riempito di insulti”. Così riporta Ansa. Cancelleri per anni è stato riferimento del gruppo locale pentastellato. Ora, però, lascia. Una decisione legata anche alla delusione per il no alla proposta di correre alla poltrona di sindaco a Catania e di fatto il fermo deciso per il vincolo dei tre mandati.