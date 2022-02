Cantieri superbonus, imprenditori e sindacati: “Fondamentale l’applicazione delle regole”

Gela. Sia i costruttori aderenti all’Ance che le sigle sindacali del settore edile di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, sostengono le novità introdotte, dal governo, per la disciplina del superbonus, che in questo periodo, anche in città, ha consentito di avviare decine di cantieri. La nuova disciplina rafforza la piena attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e quindi la tutela sul piano della sicurezza e della formazione dei lavoratori impiegati. “Il settore in Sicilia è cresciuto quasi del 30 per cento – dicono Claudio Mingoia (Ance), Francesco Cosca (Fillea Cgil), Francesco Sodano (Filca Cisl) e Nunzio Mangione e Francesco Mudaro (Feneal Uil) – è questa la fase nella quale bisogna tenere alta l’attenzione a tutela del buon lavoro e contro le infiltrazioni criminali, che tra l’altro finirebbero per rompere il gioco virtuoso messo in campo dalle parti sciali e dal governo nazionale. A partire dal mese di marzo, tutti gli enti bilaterali dovranno essere attivati per le opportune verifiche mentre le rappresentanze lavoratori sicurezza territoriali in giro per i cantieri offriranno sussidio, assistenza e si impegneranno per segnalare eventuali anomalie rispetto alle prescrizioni normative”. Le rappresentanze sindacali del territorio e il rappresentante Ance citano il ministro Orlando.