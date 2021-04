“Caos Covid”, Pd lancia petizione: “Musumeci si dimetta”

“Non si capisce più nulla, è il caos più totale. Non bastavano il fallimento del contact tracing, le terapie intensive a scomparsa, le file interminabili agli hub vaccinali, le code di ambulanze fuori ai pronto soccorso e i decessi “spalmati”, la Sicilia arriva tristemente alla ribalta nazionale per altre 258 persone morte per Covid di cui non si sapeva nulla. A questo si aggiunge che la Sicilia è la regione nella quale i vaccinati nella categoria “Altro” risultano superiori agli anziani vaccinati. Preso atto della totale negazione di responsabilità politica, ma anzi di una rivendicazione della propria azione da parte del presidente della Regione, il Partito Democratico – si legge nel testo della petizione – chiede l’immediata rimozione del presidente Musumeci dall’incarico di responsabile per l’emergenza Covid ma, soprattutto, che lui e la sua maggioranza prendano atto di aver tradito la fiducia di tutti i siciliani e, anteponendo la necessità di ridare credibilità alle istituzioni nel momento più grave della nostra storia, ne traggano le doverose conseguenze rassegnando le dimissioni”. Una petizione già firmata anche dai vertici locali del partito, da due anni in forte polemica con il governo regionale, a cominciare dalla vicenda dei tagli agli investimenti.