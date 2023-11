Carfi’ aderisce ai centristi di “Noi Moderati”: “Progetto unitario per la città”

Gela. Dalla Lega al progetto centrista “Noi Moderati”, fondato dall’ex ministro Saverio Romano. Raffaele Carfi’ riparte proprio dal centro. Dopo aver lasciato i salviniani, ha deciso di sostenere il gruppo che sul territorio si rifà anche all’ex sindaco Angelo Fasulo. Attualmente, il gruppo di “Noi Moderati” è impegnato nel tavolo centrista, insieme a diverse entità d’area e non solo. “Avevo già anticipato qualche giorno fa che la mia esperienza in politica non terminava con l’uscita dalla Lega. È per questo – spiega – che comunico la mia adesione a “Noi Moderati”, ritenendo che sia il percorso più in linea con la mia visione politica e caratteriale. Si è scelto di aderire perché c’è già un partito ben consolidato a livello provinciale, regionale e nazionale, che esprime politica di qualità e quantità, che vanta competenze importanti. Aderiamo con l’intento di dare alla città e alla provincia un contributo importante per un progetto politico serio e credibile. L’obiettivo è discutere con le forze politiche che intendono governare la città, insieme a tutti i movimenti civici e alle associazioni, e che si vogliono spendere per il bene del nostro territorio, al fine di presentare un progetto unitario e vincente che sia in linea con la corrente provinciale, regionale e nazionale”.