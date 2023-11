“Centrodestra avanti compatto, chiederemo tavolo cittadino”, Scuvera: “Possiamo dare stabilità”

Gela. A differenza di altri contesti politici, per il centrodestra il confronto con obiettivo le amministrative del prossimo anno è iniziato ufficialmente anzitutto a livello provinciale. E’ stato attivato un vero e proprio tavolo dei partiti per mettere insieme tutti i pezzi di quest’area. Sono quindi i segretari provinciali, in questa fase, a dettare il ritmo. In città, comunque, pur senza l’ufficialità del tavolo territoriale, i contatti vanno avanti da tempo. “Proseguono e li manteniamo stabilmente – dice il coordinatore FdI Salvatore Scuvera – ci sentiamo sempre. Era in programma una riunione ma per ragioni organizzative non è stato possibile concretizzarla. Sicuramente, a breve, chiederemo che il tavolo venga ufficializzato solo per Gela”. I meloniani, opposizione netta all’amministrazione Greco, sono tra quelli che ambiscono alla guida della coalizione e non lo hanno mai negato. “Fino ad oggi – continua Scuvera – non abbiamo parlato di candidati o di primogeniture. Il confronto sta andando avanti sulle priorità per la città. Non dimentichiamo che il dissesto causerà una situazione non semplice. Certamente, non è da legare al centrodestra ma a maggior ragione il prossimo governo cittadino dovrà avere stabilità per fare in modo che si possano dare soluzioni. Il centrodestra punta alla continuità con Palermo e Roma, dove governano Schifani e Meloni”. Quella di un’unica tendenza politica, da Roma e fino al governo cittadino, è una nota che il centrodestra locale ha sempre richiamato. “Siamo alternativi del tutto al centrosinistra e alle sinistre, più in generale – sottolinea ancora il coordinatore FdI – il sindaco Greco? Inutile dire che non sarà affatto il nostro candidato”. Nel centrodestra locale, lo sforzo probabilmente maggiore bisognerà farlo per arrivare ad un candidato unitario alla poltrona di primo cittadino, capace di mettere d’accordo tutte le anime di una coalizione, al momento, piuttosto vasta. “Ci sono tutte le condizioni per giungere ad un risultato di questo tipo – prosegue Scuvera – alla città serve stabilità e non l’ennesima esperienza fatta di governi con forze del tutto eterogenee. Puntiamo ad un monocolore che aiuti il territorio e sia da riferimento vero, con contatti diretti in Regione e nel governo nazionale”.