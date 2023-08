Caro libri, la corsa all’usato

Gela. Il 13 settembre segna l’inizio dell’anno scolastico per gli studenti gelesi che anche quest’anno saranno alle prese con i rincari, alimentati dall’inflazione, di libri, materiali scolastici e dei trasporti. Per questo motivo le famiglie ricorrono sempre più spesso al mercato dell’usato per risparmiare fino al 50% per i libri, destreggiandosi tra edizioni che vengono aggiornate anno per anno, magari con modifiche minimali.

Quest’anno affrontare l’anno scolastico costerà in media tra l’+8 e il +10% a studente, una famiglia che deve acquistare da zero per il proprio figlio tutto il corredo si ritrova così a spendere circa 50 euro in più rispetto al 2022. Per i libri di testo la spesa è variabile e sale in base al grado di istruzione: si passa dai circa 300 euro a studente della prima media ai 600 euro del liceo, compresi i dizionari, ma si può arrivare anche a 700 euro in alcune classi.

Tra i consigli dei rivenditori per risparmiare, quello di non seguire la moda e le ultime tendenze per zaini, astucci e diari.

Rinunciando alle griffe si può risparmiare fino al 40%; tanta convenienza anche nei supermercati e nei piccoli discount acquistando i prodotti ‘volantino’, quelli cioè offerti sottocosto per attirare i clienti.