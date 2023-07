“Caso Gela all’attenzione del Pd regionale”, Bufalino e Arena: “Lavoriamo per la ricomposizione”

Gela. Le dimissioni dell’ormai ex segretario cittadino Guido Siragusa hanno di fatto azzerato il Pd locale. Al momento, manca qualsiasi riferimento politico. Un partito senza un vertice, in una fase invece molto complessa, sia in municipio che fuori da Palazzo di Città. Il Pd cittadino, a questo punto, può andare verso il commissariamento, salvo che non si decida di procedere in tempi celeri all’elezione di un nuovo segretario, anche se non sembrano essercene i presupposti, almeno nell’immediato. Siragusa ha lasciato la segreteria ma rimarrà nel partito. Sono tanti i punti interrogativi per un gruppo che in questi mesi ha iniziato a percorrere la strada dell’unità del centrosinistra locale. Il voto sull’Unione dei Comuni, che in settimana ha spaccato l’asse progressisti-civici, e adesso il passo indietro di Siragusa, che ha sparato a zero contro chi ritiene di poter aver il controllo assoluto del partito e agisce senza rifarsi ad alcuna concertazione interna, aprono tante falle. Doveva essere un cantiere democratico, pronto a sfidare il centrodestra alle prossime amministrative, ora invece si dovranno raccogliere i pezzi per tentare la risalita. “Ho già avuto contatti con il segretario regionale – dice il segretario provinciale dem Renzo Bufalino – Gela è una città troppo importante per rimanere senza una guida del partito. Sicuramente, il caso di Gela sarà a giorni all’attenzione del partito regionale. Io sono sempre stato per fare in modo che tutti rimangano dentro, in una prospettiva di riconciliazione”. I vertici territoriali dem stanno vagliando quello che è accaduto in città e Siragusa, nella missiva che ufficializza le dimissioni, non ha mancato di rivolgersi proprio alla testa del partito provinciale, invitando i dirigenti a lavorare affinché “vengano rispettate le regole” e non ci siano “capibastone”.