Inchiesta su appalto rifiuti, in giudizio accertata prescrizione per Panebianco

Gela. Sono diverse le contestazioni a fondamento del dibattimento in corso, scaturito da una vasta indagine sull’appalto per il servizio rifiuti che nove anni fa venne assegnato alla società campana Tekra, al termine di una gara, e poi mantenuto costantemente in proroga. Sono a processo ex sindaci, imprenditori di Tekra, ex dirigenti e funzionari comunali e gli allora vertici dell’Ato Cl2 in liquidazione. Proprio per la posizione dell’ex commissario dell’ambito Giuseppe Panebianco, su richiesta della difesa (con il legale Maria Licata) è stata accertata l’intervenuta prescrizione per il capo di accusa che gli veniva addebitato. La procura si è associata. I fatti risalgono al 2014 su presunte violazioni nell’iter di affidamento dell’appalto all’azienda campana. Accuse sempre respinte dall’ex commissario. Attraverso la difesa ha inteso comunque non rinunciare alla prescrizione. Non rinunceranno, sullo stesso capo, neanche l’ex sindaco Angelo Fasulo (che oggi era pronto a rilasciare dichiarazioni spontanee slittate però alla prossima udienza) e gli imprenditori di Tekra, Alessio Balestrieri, Antonio Balestrieri e Maria Cerasuolo. Per il tramite del legale Giuseppe D’Alessandro, l’ex dirigente Ato Concetta Meli ha riferito di voler rinunciare alla prescrizione, così che si possa pervenire ad una decisione di merito nei suoi confronti.