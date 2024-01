Ccr provvisorio, per pm ci furono irregolarità: aperto giudizio per imprenditori e funzionari

Gela. Il rinvio a giudizio venne disposto a giugno dello scorso anno. Questa mattina, davanti al giudice Fabrizio Giannola, è stato aperto il dibattimento nel procedimento penale scaturito dall’inchiesta condotta sull’area che Tekra adibì a Centro comunale di raccolta provvisorio. Si trattava di uno spazio nel cantiere dell’azienda campana che ad ottobre dello scorso anno, dopo quasi un decennio, ha lasciato il servizio rifiuti. Gli imputati sono accusati di presunte irregolarità. Tra le contestazioni mosse, la frode in pubbliche forniture e la gestione non autorizzata di rifiuti. Gli accertamenti riguardarono somme che il municipio riconosceva all’azienda campana per l’area, che però non sarebbe mai stata adeguata ai parametri previsti. Una ricostruzione respinta dalle difese già in fase di udienza preliminare. Nessuno degli imputati optò per riti alternativi.