Colpi di arma da fuoco in via Venezia, testimone conferma: “Fu Parisi a sparare”

L’imputato non ha mai ammesso di aver agito anche se le dichiarazioni rese in aula dal teste confermano la linea dell’accusa. L’assenza di una volontà di uccidere, secondo la difesa, si desume dal fatto che furono esplosi solo due colpi e dai punti di impatto. Gli inquirenti ritengono che a sparare fu proprio l’imputato, già in passato trovatosi in una situazione analoga. In quel caso non gli venne contestato il tentato omicidio.