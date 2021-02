“C’è un pacco bomba”, panico in via Croce: era un falso allarme

Gela. In via Benedetto Croce, subito dopo le 22, sono arrivati anche gli artificieri. L’allerta scattata era per un presunto pacco bomba. In realtà, nulla di tutto questo. Un falso allarme che però ha messo in ansia decine di persone, che vivono nella zona, e ha costretto a concentrare mezzi dei vigili del fuoco e della stessa polizia, tutti a delimitare l’area, nell’eventualità di un’esplosione.