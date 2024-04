Centro olio di contrada Catarrosone, rilasciata autorizzazione ambientale: atti di Comune e Provincia

Gli uffici del Libero Consorzio di Caltanissetta, proprio negli scorsi giorni, hanno pubblicato gli atti conclusivi per l’autorizzazione unica ambientale ancora una volta del centro olio di contrada Catarrosone, in questo caso indicato come “terzo centro raccolta olio per l’attività di raccolta e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi estratti dai pozzi appartenenti al Campo Gela Mare e al Campo Gela Litorale”. Anche in questo caso, è stata vagliata l’istanza di Enimed. “Tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, dovranno essere adempiute”, è riportato. Gli atti sono stati trasmessi al Comune. L’autorizzazione unica ambientale ha validità per quindici anni. I provvedimenti sul centro olio di contrada Catarrosone arrivano mentre è in corso l’intera attività del progetto “Argo-Cassiopea”, uno dei punti di riferimento per il gas della multinazionale e che entro fine anno dovrebbe entrare a regime.