Centrodestra alla prova della verità, tavolo per l’unità: tutto passa dal candidato a sindaco

Gela. Contatti continui già da ieri tra gli esponenti del centrodestra. I meloniani di Fratelli d’Italia, con il placet di Palermo, hanno sciolto la riserva individuando la loro proposta di candidatura a sindaco, con il capogruppo all’assise civica Vincenzo Casciana. Domani mattina, tutti i riferimenti dei partiti d’area saranno intorno allo stesso tavolo, nella sede locale di FdI. Sarà la volta buona per ufficializzare il candidato unico? Le incognite non mancano, ad iniziare dall’opzione Casciana che pare non convinca proprio tutti i potenziali alleati. Il patto nisseno tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, difficilmente troverà terreno di coltura per le amministrative locali. I meloniani provano a guadagnarsi la leadership ma le variabili ci sono.