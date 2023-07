Centrodestra dai confini ampi, Alabiso: “C’è l’intenzione, penso sia la soluzione migliore”

Il blocco del centrodestra intransigente sta mettendo in atto scelte che ormai sono rivolte ad un fronte ampio, a partire dal coinvolgimento di renziani e moderati, a loro volta convinti della necessità di superare del tutto l’esperienza Greco. In casa Lega, intanto, è in corso un “restyling” voluto dal coordinatore regionale Annalisa Tardino. In tutte le province è scattato l’azzeramento dei vertici. “E’ normale che sia così – conclude Alabiso – è fisiologico. Con Tardino i contatti sono frequenti. E’ stata la nostra candidata alle europee. Non c’è stata alcuna epurazione”.