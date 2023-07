Città di Gela, attesa per la nuova stagione

Gela. Si è svolta oggi pomeriggio la conferenza stampa dell’ASD Città di Gela, il nuovo progetto nato dalla fusione tra le prime squadre calcistiche SSD Gela e Gela FC, care ai patron Maurizio Melfa e Marco Scerra. Durante la conferenza si è parlato dello staff della società, con Mirko Fausciana confermato come allenatore, Alessandro Bonaffini come direttore sportivo, Dario Antonuccio come amministratore delegato e Francesco Salsetta come direttore generale.

Tanti i temi trattati durante la conferenza, come il nuovo logo, che rimarrà ufficialmente quello utilizzato durante la passata stagione dall’SSD Gela, e i componenti della prima squadra. Alcuni verranno riconfermati, altri hanno già fatto le valigie. Non essendoci certezza per il ripescaggio, la società ha ribadito tra le varie cose che l’obiettivo sul mercato è prendere giocatori buoni per l’Eccellenza ma che sposino anche il progetto Promozione in caso di mancato ripescaggio.