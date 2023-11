Centrodestra e Greco? FdI stoppa l’opzione bis: “Nessun appoggio ad uscenti, siamo opposizione”

Gela. L’obiettivo politico del centrodestra non cambia, in città così come a Caltanissetta e a Mazzarino (centri che andranno al voto sempre il prossimo anno). Si punta a strutturare una coalizione solida e compatta che però non passa dai sindaci uscenti. Secondo i vertici territoriali di Fratelli d’Italia, gruppo che punta ad un ruolo certamente non di nicchia, non c’è alcuna opzione che possa prevedere un sostegno ad un eventuale Greco bis, nel caso locale. Una valutazione che arriva da Fabiano Lomonaco, coordinatore provinciale meloniano. L’esponete FdI pone una direttrice precisa e non apre affatto ad ipotesi come quella avanzata dal neo segretario provinciale Dc Gero Valenza, che nel caso cittadino ha specificato che il partito “non ha pregiudiziali nei confronti di nessuno”, compreso l’avvocato Greco. “Uniti e coesi è la linea comune a tutte le forze del centrodestra per Caltanissetta, Gela e Mazzarino. Un centrodestra che dopo essersi affermato alle urne del 2022 ha dato vita ad un governo nazionale che in un solo anno ha ridato all’Italia un ruolo da protagonista non solo in Europa ma nel mondo. Una squadra di governo con un sano confronto interno ma che coesa sta lavorando per il bene della nazione – dice Lomonaco – FdI si farà promotrice per attuare in provincia il medesimo modello di governo, seguendo le direttive della nostra leader Giorgia Meloni. E’ proprio la coerenza che ci spinge a non proporre sul tavolo delle trattative la ricandidatura di sindaci uscenti nei cui confronti FdI, insieme ad altre forze politiche, è sempre stata all’opposizione”.