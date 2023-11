Impianti depurazione, Eni Rewind risponde alla richiesta dei sindacati: fissato un incontro

Gela. Il confronto richiesto d’urgenza dai vertici sindacali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, si terrà ad inizio dicembre. Il management di Eni Rewind, del gruppo multinazionale, ha dato seguito all’iniziativa delle segreterie provinciali finalizzata ad un’analisi complessiva delle scelte sulla gestione del sistema di depurazione interno al sito industriale di contrada Piana del Signore. In ballo, ci sono prevalentemente l’assetto organizzativo e le prospettive future dei lavoratori Eni che operano nel ciclo della depurazione acqua, biologico urbano e industriale. In settimana, si è tenuta un’audizione in commissione ambiente dell’Ars, resa necessaria anzitutto per analizzare il possibile trasferimento degli impianti, di proprietà regionale, all’Ati e a Caltaqua. Tutte variabili che i segretari Rosario Catalano, Lorena Di Cristina e Maurizio Castania, vogliono affrontare proprio insieme ai manager di Eni Rewind.