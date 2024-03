Centrodestra, FdI stringe su Casciana per la candidatura: possibile il sì finale

Un tavolo vero e proprio di tutte le forze di centrodestra, in città, non si è ancora tenuto. Probabilmente, le incertezze sulla leadership per la candidatura non hanno agevolato. La scelta di Casciana a questo punto potrebbe sbloccare più di un ragionamento, rimasto in standby. Nel corso dell’ultimo periodo la ridda di nomi non si è fermata, concentrata principalmente sui consiglieri comunali FdI, lo stesso Casciana, Salvatore Scerra, Pierpaolo Grisanti e Ignazio Raniolo, oltre che sull’avvocato Tommaso Vespo (dirigente cittadino). Il cerchio pare chiuso intorno a Casciana, almeno per quanto concerne la scelta di Fratelli d’Italia. Sulla sua figura bisognerà costruire il consenso degli alleati.