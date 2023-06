Centrodestra verso l’unità sulla sfiducia, ranghi compatti per sostenere la mozione

Gela. Quella di domani potrebbe essere l’ultima apparizione ufficiale della giunta del sindaco Lucio Greco. Il sì alla sfiducia sembra conquistare ancora più terreno, in una fase decisiva della crisi finanziaria del municipio e con i correttivi che non sono stati ancora trasmessi alla Corte dei Conti. I “responsabili”, come già riportato, vanno compatti verso l’appoggio alla mozione che un mese fa hanno scelto di “congelare”, per dare al primo cittadino e alla sua giunta il tempo necessario all’approvazione del rendiconto e dei correttivi. Obiettivi che considerano non raggiunti. Il centrodestra, che la mozione l’ha portata in aula, nel pomeriggio dovrebbe ufficializzare il pieno appoggio alla sfiducia. I leghisti, che avevano annunciato un possibile ritiro delle firme, vanno verso un cambio di passo per assicurare unità di intenti con il resto della coalizione. Anche nelle ultime ore ci sarebbero state conferme in tal senso. Al momento, sembra veramente difficile che i salviniani possano non seguire il binario della sfiducia, anzitutto nella successiva proiezione dell’alleanza per il dopo Greco.