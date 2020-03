Scerra: “Il sindaco vieti le passeggiate e faccia chiudere i supermercati di domenica”

Gela. “Blindiamo la città”. La proposta arriva dal capogruppo di Avanti Gela, Salvatore Scerra, che ritiene indispensabile obbligare anche i supermercati a chiudere la domenica. “Ritengo che ogni cittadino della nostra comunità sia conscio della straordinaria fortuna che, ad oggi, abbia avuto nel dato oggettivo: zero casi di coronavirus a Gela – ha detto – E ritengo con altrettanta convinzione che questa situazione debba essere blindata con ogni mezzo, che il Sindaco la difenda con ogni suo potere. Ma la situazione potrebbe cambiare presto perché i divieti e le sanzioni oggi previsti e comminati non bastano, non tutti li hanno compresi, non tutti li rispettano”.

Chiudere i supermercati

“I nostri supermercati, lo ripeto da un po’ ormai, continuano ad essere aperti tutti i giorni senza soluzione di continuità e perennemente sovraffollati e ciò rende impossibile l’attività di sanificazione dei locali – sottolinea il consigliere comunale – I dipendenti degli stessi sono allo strenuo delle forze ed in preda allo sconforto per il pericolo che corrono senza tregua. Senza trascurare, poi, che qualche cittadino continua a sottovalutare il pericolo che incombe con corsette e passeggiate di sorta”.