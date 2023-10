Morselli–Scerra, lo scontro “social” finisce in tribunale

L’assessore Morselli non si ferma solo alla querela, nei prossimi giorni ha l’intenzione di inviare una lettera aperta ai vertici regionali e nazionali di Fratelli d’Italia affinchè valutino un episodio che la Morselli reputa offensivo nei confronti di tutte le donne.

“Mi sembra l’occasione giusta, nell’imminenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si vada al di là delle semplici cerimonie o della solidarietà sterile – scrive la Morselli – Non voglio essere una donna alla quale uomini misogini e sessisti e irrispettosi danno della cortigiana nel silenzio generale di tutti, non voglio arrendermi all’idea che ricoprire un ruolo politico presupponga anche la libertà di offendere pubblicamente una donna nella convinzione che non ci saranno conseguenze. Per questo – conclude – nella mia tripla veste di donna, madre ed amministratore, ho scelto di non rimanere in silenzio”.