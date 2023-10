Che stangata per il Gela, Abate squalificato tre giornate

Gela. L’emergenza sembrava finita ed invece una nuova tegola si è abbattuta sul Gela. Giudice sportivo poco clemente nei confronti dell’attaccante Simone Abate, squalificato per tre giornate. Quest’anno qualsiasi condotta violenta viene punita con un minimo di due giornate ed anche l’attaccante biancazzurro non è sfuggito a questo nuovo orientamento. Il giocatore era stato espulso direttamente a venti minuti dalla fine di Milazzo-Gela. Per la verità anche stavolta le immagini sembrano dire altro, ovvero di uno scontro di gioco a metà campo con i due calciatori in velocità ma nulla di particolarmente “violento”. Il rosso diretto solitamente lascia presupporre al massimo due turni ed invece ecco la stangata: tre giornate. Abate salterà la gara di domenica con la Rocca Acquedolcese, la trasferta con l’Imesi Atletico Catania e soprattutto lo scontro diretto con il Modica.