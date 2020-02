Chi controlla i dirigenti? Spunta l’ipotesi di esperti: “Libera-Mente”, “servono soggetti all’altezza”

Gela. In un municipio già decisamente sottodimensionato in termini di personale e con i concorsi fermi da decenni, potrebbe arrivare “un pool di esperti di indiscutibile prestigio al fine di porre in essere un intervento incisivo”. La proposta la fanno i consiglieri di “Libera-Mente”. I termini del supporto non vengono spiegati in dettaglio, ma i consiglieri Pierpaolo Grisanti, Diego Iaglietti e Vincenzo Casciana, al centro di non poche polemiche politiche in questi ultimi giorni, ritengono che qualcosa non vada in municipio, a partire dalla macchina burocratica. “L’attuale organizzazione, anche in virtù di quanto accaduto nei primi mesi di esperienza amministrativa, risulta deficitaria e in ogni caso non coordinata, in alcuni settori, da soggetti all’altezza della situazione – dicono – l’intervento sull’apparato burocratico-amministrativo non può inoltre prescindere dall’intervenire su situazioni che non fanno altro che rappresentare ulteriore freno alla già complicata gestione amministrativa ordinaria, a titolo esemplificativo si può parlare della revisione dell’ultimo protocollo di legalità stipulato in prefettura che, nella sua fase di applicazione, sta creando non pochi problemi in materia urbanistica. Il miglioramento dell’apparato burocratico necessita anche del supporto di professionisti altamente specializzati in determinati settori e materie che possano veramente rappresentare un concreto e fattivo aiuto all’amministrazione”. Anche tra i dirigenti, quindi, ci sarebbe chi non garantisce risultati efficienti.