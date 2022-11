“Chi non sta con la sfiducia aiuti Greco”, Siragusa: “Pd vuole alternativa, appello a società civile”

Gela. “In una fase come questa non sono ammissibili posizioni mediane. Quindi, chi ha deciso di non sostenere la sfiducia, dovrebbe aiutare il sindaco e la sua giunta”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa lancia un appello, per certi versi inedito, e lo fa mentre il destino della giunta dell’avvocato Greco è tutt’altro che già scritto. “La città è in confusione – dice il segretario dem – non c’è una rappresentanza politica che riesca a dare una linea chiara. Non c’era dubbio che il primo atto ufficiale del nuovo governo regionale del presidente Schifani sarebbe stato quello di confermare il termovalorizzatore in città. Noi l’avevamo previsto, in tempi non sospetti. E’ come se questa città fosse destinata solo ai fumi e agli impatti ambientali. Purtroppo, non c’è una vera rappresentanza politica locale che possa intervenire nei processi decisionali, a Palermo. Il sindaco ha appoggiato la candidatura di Schifani e purtroppo se ne deve assumere tutte le responsabilità. Anche il centrodestra gli ha voltato le spalle, seppur una parte abbia governato con lui. Per non parlare della sanità, ormai allo sfascio. Il sindaco solo adesso si è accorto che il governo Musumeci ha distrutto il sistema sanitario cittadino. Questi sono giorni tristi per la nostra città. Per questo, penso che non possano esserci soggetti politici convinti di stare in una posizione mediana, per crearsi una propria rendita politica. Se non si sta con la sfiducia, si aiuti la giunta. Il Pd è per la conclusione di questa esperienza amministrativa. Più si protrarrà e più danni ci saranno per la città”. Siragusa vede come unica soluzione praticabile, quella di un vero centrosinistra che sia alternativa all’amministrazione Greco e al centrodestra. “Non ci sono punti di vista differenti all’interno del Pd – aggiunge – in città bisogna formare il centrosinistra, con chi ci sta. Anzi, faccio un appello alla società civile. Chi può, dia un aiuto concreto. La città è in totale confusione e servono le migliori competenze. La mia è una chiamata ai riservisti, che possano mettere le loro competenze a disposizione della collettività”.