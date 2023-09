“Chi sosteneva Greco ora la mette in caciara”, Di Dio: “Centrodestra dia risposte sui progetti”

Gela. Centrodestra e pro-Greco, come poli che si respingono vicendevolmente. Dopo la seduta monotematica sul futuro di Macchitella lab, sono saltati anche gli ultimi steccati tattici. Il centrodestra ha attaccato a testa bassa, fino alla richiesta di dimissioni del sindaco avanzata dal meloniano Salvatore Scerra. “Ormai il centrodestra ha deciso di metterla in caciara piuttosto che rispondere alle esigenze della città – dice l’indipendente Luigi Di Dio – dove sono le proposte su Macchitella lab? Non sono riusciti neanche a mettere ai voti un documento complessivo. Erano del tutto impreparati. Vogliono cannibalizzare il tema ma solo per fare politica e non certo per dare l’università alla città. Si poteva votare la mozione presentata dai consiglieri di “Una Buona Idea” che conteneva impegni dettagliati. La cosa che colpisce è che questo fuoco di sbarramento arriva da consiglieri che hanno governato insieme al sindaco Greco. Prima di tutto ci vorrebbe onestà intellettuale”.