Il Gela Futsal tiene fisicamente ma perde contro la University of Malta

Gela. Perde in casa il Gela Futsal contro la University of Malta. Il risultato finale è di 3-1 in favore degli ospiti. Inizia meglio la squadra maltese, che assedia l’area biancazzurra per tutto il primo tempo, per poi subire gol dal pivot spagnolo Jony Da Sousa al 14’ minuto. A 2 minuti dalla fine della prima frazione da 20 minuti, Cachia pareggia i conti in favore degli ospiti. A siglare il gol della rimonta definitiva Steven Camilleri, che raddoppia poi nel secondo tempo con un bellissimo sinistro a giro mettendo i puntini sulle i e chiudendo definitivamente la gara.