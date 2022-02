“Chiarimento tra alleati”, Sincero: “Responsabili? Appello ci sta ma capiamo chi siamo”

Gela. “Fare chiarezza”. E’ questa la richiesta più insistente che al momento arriva da pezzi importanti della maggioranza del sindaco Lucio Greco. Anche ieri sera, in consiglio comunale, dopo giorni nuovamente convulsi, dai banchi dei pro-Greco è riecheggiata la medesima istanza. “Spero che il confronto ci possa essere, a breve – dice il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero – ormai, possiamo dire di essere arrivati al giro di boa ed è importante anche per il sindaco capire chi effettivamente sostiene questa maggioranza. Dobbiamo valutare con attenzione. Bisogna chiedersi se tutti gli alleati credano a pieno nel progetto. Non si può avere una maggioranza in giunta e una diversa, invece, in consiglio comunale. Chi è rappresentato in giunta, non può poi agire in totale autonomia, quando si tratta dell’attività di consiglio comunale. Serve coerenza”. L’appello rivolto a Greco, ieri sera Sincero l’ha lanciato direttamente in aula consiliare, così come ha fatto l’indipendente Luigi Di Dio. Il sindaco, proprio ieri sera, forse per la prima volta, è stato invece pienamente convinto, lanciando un appello “all’opposizione responsabile”. Una mossa che chiaramente è stata percepita anche tra i banchi di maggioranza. “E’ legittimo che il sindaco faccia delle valutazioni – aggiunge Sincero – del resto, quando si decide di appoggiare un progetto, non per forza bisogna avere una rappresentanza in giunta. Però, vorrei dire anche agli esponenti di opposizione che non tutto è da buttare. I risultati ci sono stati, anzitutto in alcuni settori. Non si può buttare il bambino con l’acqua sporca. Le posizioni personali vanno messe da parte e non possiamo perdere i finanziamenti, che abbiamo già intercettato, né si può pensare di non arrivare al Pnrr. Sono treni che passano una volta sola. Se venissero persi, i danni li patirebbe la città”.