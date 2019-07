Chiuso “cerchio” commissioni, maggioranza conferma presidenze Faraci e Romano

Gela. Completato il “volto” delle commissioni consiliari e la maggioranza del sindaco Lucio Greco ha messo tutti i pezzi mancanti. Anche questa mattina, previsioni abbondantemente rispettate. La presidenza della commissione sviluppo economico va a Rosario Faraci di “Una Buona Idea”, mentre il suo vice è Luigi Di Dio di Forza Italia. Si era aperta la possibilità di una vicepresidenza all’opposizione, con l’ipotesi della grillina Virginia Farruggia. Il consigliere a cinque stelle, però, ha deciso di non accettare. Allo stesso tempo, ha strappato l’impegno ad approfondire temi come l’agricoltura e la pesca, in una fase molto delicata per la riconversione industriale. In commissione, ci sono anche Pierpaolo Grisanti di “Un’Altra Gela” (componente inoltre della commissione bilancio) e il leghista Emanuele Alabiso.