Ciclo milionario degli impianti per i rifiuti, nomina manager: Greco, “Siciliano? Non mi risulta”

Gela. Rifiuti ed emergenza vanno sempre a braccetto, soprattutto a livello locale. Della gara d’appalto “breve”, due volte deserta, non si sa ancora molto. Ci sarà il tentativo di assegnarla per lotti, in base al territorio da coprire, mentre da anni Tekra prosegue in proroga le attività di raccolta e smaltimento. In queste ore, però, la politica si gioca un pezzo importante, la nuova società in house, che è stata costituita per la gestione del nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e, a breve, della discarica Timpazzo. Un giro economico milionario affidato ad una società nuova di zecca, ma controllata direttamente dalla Srr4. L’Ato Cl2 del commissario Giuseppe Panebianco, come indicato anche dalla Regione, viene via via messo da parte. Bisogna stringere i tempi, anche perché il nuovo Tmb dovrà entrare a regime entro fine ottobre, altrimenti si rischierebbe una nuova crisi dei rifiuti. I vertici della Srr4, una società di regolamentazione sostanzialmente vuota che non ha di certo risorse per gestire gli impianti, avevano preannunciato che anche la scelta del nuovo amministratore della società in house sarebbe avvenuta attraverso un avviso pubblico. Ovviamente, la necessità di stringere i tempi ha fatto saltare una procedura di trasparenza e la politica, probabilmente domani, affiderà un incarico pesante. Di nomi, negli ultimi giorni, ne sono girati diversi, anche di tecnici che hanno operato in altre province dell’isola. Già da tempo, circola quello dell’ex vicesindaco, l’ingegnere Simone Siciliano, che ha lasciato il municipio, lo scorso anno, dopo la sfiducia incassata dalla giunta del sindaco Domenico Messinese. Per tanti, era lui il vero ingranaggio politico di quell’amministrazione comunale. Adesso, potrebbe prendersi una poltrona, sicuramente ambita. La decisione spetta all’assemblea dei sindaci, della quale fa parte anche il sindaco Lucio Greco. “Il Comune di Gela non ha fatto nessun nome – dice – Siciliano? Non ne so nulla. Alle riunioni alle quali ho partecipato non mi risulta che siano stati indicati nominativi. Valuteremo direttamente domani”.