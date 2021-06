Gela. Cinque nuovi casi di positività al Covid, in città, nelle ultime ventiquattro ore. Non risultano, invece, guariti. La curva compessiva dei contagi, seppur di poco, aumenta a 109. Asp comunica anhce un ricovero, in degenza ordinaria. In provincia, i nuovi casi di Covid sono per 9 pazienti di Caltanissetta, 4 di Mazzarino, 4 di San Cataldo, 2 di Santa Caterina Villarmosa e 1 di Serradifalco.