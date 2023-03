Cipollina, depositati accertamenti preliminari al piano di caratterizzazione dell’ex discarica

Gela. Gli uffici regionali, dopo una lunga stasi, hanno riattivato le procedure per la messa in sicurezza delle due ex discariche industriali Cipolla e Marabusca. In municipio, invece, va avanti lo sviluppo delle attività preliminari al piano di caratterizzazione ambientale, richiesto rispetto all’ex discarica Cipollina. Nel sito, in passato, si sono verificati sversamenti di percolato che si sono poi dispersi nelle aree attigue. Prima del piano di caratterizzazione, è emersa la necessità di accertamenti anche sul posto. L’incarico, tramite piattaforma Mepa, lo scorso anno fu affidato al geologo Giuseppe Collura, ex presidente regionale dell’organo di categoria. Il professionista ha completato le verifiche su Cipollina e trasmesso le proprie conclusioni.