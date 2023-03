Crisi finanziaria, subito confronto costante tra giunta e segretario: si tracciano priorità

Gela. Questa mattina, è stata ufficialmente presentata e si è insediata. I prossimi giorni saranno subito di piena attività per il neo segretario generale Carolina Ferro, che subentra all’uscente Loredana Patti. Già prima dell’ufficialità, ha avuto modo di analizzare la situazione dell’ente comunale, valutando dati e documentazione. Ci sarà un immediato confronto operativo con i dirigenti dei settori, con gli assessori e ovviamente insieme al sindaco. Sembra che ci sia un certo riscontro favorevole da parte dell’amministrazione comunale. Le tappe più immediate dovrebbero portare a chiudere la fase dei riaccertamenti, a presentare il rendiconto 2021 e a stilare le misure correttive richieste dalla Corte dei Conti. In attesa che possa insediarsi anche il nuovo dirigente del settore finanziario, individuato a scavalco dal Comune di Enna, sarà proprio il segretario a seguire gli uffici del bilancio, per cercare di coordinare tutta l’attività, anzitutto avendo l’esito dei riaccertamenti. Per diversi settori, a partire da quello dei lavori pubblici, è fondamentale acquisire disponibilità di cassa per le manutenzioni e gli interventi improcrastinabili. Negli scorsi giorni, l’assessore Romina Morselli ha esternato le sue preoccupazioni, indicando la sussistenza delle condizioni anche per l’uso di una parte delle royalties estrattive.