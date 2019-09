“Città ingessata da inerzia dirigenti”, consiglio attacca burocrazia: “Se non sono in grado vanno rimossi”

Gela. Il consiglio comunale si schiera contro i dirigenti che “snobbano” la città. Ha preso una piega inattesa la seduta di questa sera dell’assise civica. La riunione è durata pochi minuti, giusto il tempo di prendere atto dell’assenza di tutti i dirigenti che avrebbero dovuto dare risposte sui debiti fuori bilancio all’ordine del giorno. Non si è presentato nessuno e il consigliere di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, “per dare un segnale alla città”, ha chiesto di rinviare la seduta. “Non siamo qui per prendere il gettone di presenza e andare via – ha detto – vogliamo lavorare ma l’assenza dei dirigenti non ce lo permette”. La seduta, con l’accordo dell’intera assise civica, è stata rinviata al prossimo martedì, al mattino, di modo da avere i dirigenti, che comunque sono chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio. Tutti schierati sulla stessa linea. La proposta di Scerra è stata sostenuta anche dal gruppo del Pd, come ha spiegato Gaetano Orlando. E’ stata molto dura la vicepresidente della commissione bilancio Romina Morselli. “Stiamo celebrando una seduta inutile a causa dell’inerzia e della mancanza di rispetto da parte dei dirigenti – ha detto – non possiamo confrontarci su questi punti delicati. Serve un confronto diretto tra la presidenza del consiglio e l’Organismo indipendente di valutazione. Non è più tollerabile. Il segretario generale deve subito riprendere i suoi dirigenti. Questo è un Comune difficile, ingessato dall’inerzia, dall’incapacità, dalla mancanza della volontà di lavorare. I cittadini aspettano risposte. Se i dirigenti non sono in condizioni di farlo, rimuoveteli”.