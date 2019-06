Città “malata”, morti e patologie: politica paralizzata su commissione d’indagine

Gela. I dati non lasciano intravedere grandi spazi di miglioramento. È una città malata, pesantemente intaccata dall’eredita’ industriale e dall’immobilismo politico e istituzionale. I numeri del rapporto Sentieri (anticipati da questa testata) tracciano la “biografia” di un territorio dove patologie e morti sono fuori controllo. “I tumori dello stomaco sono in eccesso in entrambi i generi in tutti gli esiti indagati, con l’eccezione dell’incidenza tumorale nelle donne – si legge nel report dell’Istituto superiore di sanità – i tumori del colon retto risultano in eccesso in tutti gli esiti indagati in particolare nelle donne; i tumori del polmone sono in eccesso in entrambi i generi sia nella mortalità che nell’incidenza tumorale, con un segnale in controtendenza di difetto per i ricoveri; il rischio per l’asma è, invece, sostanzialmente in linea con l’atteso mentre sono in difetto i ricoverati per asma tra le donne”.