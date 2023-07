Cittadino romeno accoltellato a Baracche, assolto connazionale

Gela. Già in fase di riesame erano cadute le esigenze cautelari, con la scarcerazione. A sette anni dal ferimento di un cittadino romeno, avvenuto tra le strade del quartiere Baracche, è stato assolto Mihai Remus Dinga. L’imputato, a sua volta di nazionalità romena, era accusato di tentato omicidio. Secondo l’ipotesi iniziale, sarebbe stato lui ad accoltellare il ferito. Nel corso della lunga attività istruttoria, però, non sono emersi elementi in tal senso. In fase di indagine, il giovane poi finito a processo spiegò di essersi allontanato dalla zona, non appena capì che ci sarebbero potuti essere problemi e tensioni, tra famiglie romene che vivevano in città.