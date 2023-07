“Argo-Cassiopea”, le royalties ai Comuni: Di Paola, “trenta per cento ai territori”

“Nessuno pensi che un territorio si possa bistrattare in questo modo – continua Cambiano – abbiamo delle risorse energetiche ma bisogna condurre una battaglia per far sì che le royalties previste per legge, vengano versate ai territori che hanno subito un danno ambientale. Felice quindi per i pescatori che ritrovano un minimo di serenità, sebbene temporaneo, ma da rappresentante del territorio non posso ritenermi soddisfatto dai comunicati stampa e dell’atteggiamento di sudditanza, che la Regione Siciliana continua a mostrare rispetto ad una battaglia che doveva essere condotta già anni addietro”. “Più volte, anche nella recente finanziaria regionale – aggiunge il deputato M5S Nuccio Di Paola – abbiamo sollecitato in aula con emendamenti ed interventi il governo regionale ad attivarsi per trovare delle soluzioni che ristorassero le marinerie e che riconoscessero compensazioni ai territori interessati dai progetti offshore. Siamo sicuramente contenti del risultato ottenuto oggi per le marinerie che abbiamo incontrato la settimana scorsa ma non ci basta. Abbiamo proposto, e lo riproponiamo nuovamente, che il 30 per cento delle royalties che incassa la Regione venga versato dalla stessa ai Comuni costieri coinvolti nei progetti di questo tipo”.