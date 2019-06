Clamoroso al Gela, una società retrocessa in Eccellenza propone lo scambio del titolo

Gela. Il 12 luglio è il termine ultimo per potersi iscrivere al campionato di serie D e questa estate non è diversa da tante altre. C’è una nuova amministrazione comunale che sta cercando di riparare il danno lasciato in eredità da altri, con soluzioni tampone che permettano quantomeno di riaprire lo stadio a squadra e tifosi. La dirigenza del Gela calcio non si fida delle promesse. E d’altronde non si può dar torto visti i fiumi di parole sprecati in questi ultimi due anni con risultati pari allo zero.

Oggi spunta invece una indiscrezione clamorosa. Una società di serie D, retrocessa quest’anno in Eccellenza, proporrà al Gela uno scambio di titolo. Una proposta non ancora formalizzata ma l’interesse è reale.

Il presidente Angelo Mendola ha affidato la gestione di qualsiasi trattativa ad un proprio collaboratore, l’ex consigliere comunale Antonio Torrenti.

Il club biancazzurro non si è ancora sbilanciato con nessuno e sta prendendo tempo. Da quando ha comunicato il proprio disimpegno e la volontà di mettere in vendita la società qualche telefonata di persone e gruppi teoricamente interessati a rilevarla c’è stato.

Da qui a mettere nero su bianco però ne passa anche perché il Gela ha una situazione finanziaria non proprio semplice. Ci sono vertenze aperte con alcuni ex calciatori che rischiano di vedere partire la squadra con alcuni punti di penalizzazione, oltre che stipendi arretrati non ancora saldati. Chi vorrà prendersi il Gela dovrà avere la capacità di gestire tutto questo, sperando che lo stadio sia realmente fruibile.