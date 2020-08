Clara Tasca domina nei 5 km a Ravenna alla tradizionale “Run in the sea”

Gela. Subito protagonista Clara Tasca, l’atleta gelese tesserata con il Cus Catania. Alla seconda tappa della tradizionale “Run in the Sea” di Ravenna la runner gelese ha vinto nella sua categoria “promesse” su un percorso di cinque chilometri. La competizione si è svolta alla darsena della Città di Ravenna in tutta sicurezza in un lungo rettilineo costeggiato dal mare.