Code per attestazioni del reddito di cittadinanza, Sammito: “Con controlli si evitano”

“Mi appello al buon senso dei direttori degli uffici postali e degli istituti di credito in città –dice Sammito – credo sia possibile, attraverso vigilanza privata, organizzare in maniera ordinata l’ingresso e l’uscita degli utenti. In caso di ulteriori necessità, potrebbero intervenire forze dell’ordine e l’esercito, così da rafforzare il controllo ed evitare assembramenti, con troppi utenti accalcati, in attesa di avere le attestazioni. Molti hanno bisogno delle attestazioni per non perdere il diritto al beneficio. Per loro, diventa fondamentale”.