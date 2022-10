“Collaboreremo con Mpa ma rimaniamo civici”, Sincero: “Su bilancio lotta della burocrazia”

Gela. Il passaggio all’Mpa dei consiglieri comunali di “Gela città normale” e “Impegno Comune” non stacca la spina alla collaborazione civica. Il dialogo proseguirà, nonostante il passo partitico mosso dai consiglieri Diego Iaglietti, Valeria Caci e Giuseppe Guastella. “Ci hanno correttamente informati in maniera preventiva, l’ha fatto anche l’assessore Ivan Liardi – dice il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero – la collaborazione istituzionale prosegue, anche perché c’è sempre stata piena sintonia. Hanno fatto una scelta che va rispettata. Il nostro gruppo, invece, va avanti seguendo la rotta civica, anche perché non abbiamo individuato un’alternativa che corrisponda alla nostra idea di politica. Non so se in futuro potranno esserci altre evoluzioni. Rimaniamo legati al progetto iniziale”. Questa sera, i civici di “Una Buona Idea” faranno il punto della situazione, soprattutto davanti ad un bilancio di previsione che rischia di far saltare qualsiasi piano, anche politico. “Sicuramente, la situazione è preoccupante – aggiunge Sincero – ci troviamo in mezzo ad una lotta burocratica. Il parere dei revisori dei conti mette in discussione dei capisaldi mentre il dirigente Depetro descrive un Comune sostanzialmente florido. Anche la burocrazia deve mettersi davanti alle proprie responsabilità. Con un parere come quello rilasciato dai revisori e senza una vera garanzia, ogni consigliere andrà in difficoltà”. Secondo Sincero, quello del bilancio di previsione non è uno “scomparto” amministrativo a sé stante ma investe scelte politiche.