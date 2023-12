Colpi di pistola in via Petrarca, minore accusato di tentato omicidio: chiesto il giudizio

Gela. La procura ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio per il giovane che la notte di Capodanno dello scorso anno sparò in via Petrarca, ferendo un trentenne. E’ accusato di tentato omicidio. Davanti al gup del tribunale minorile di Caltanissetta, l’accusa ha insistito sulla gravità di quanto accaduto. Il ferito ebbe la necessità delle cure dei sanitari dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Pare che il minore, impugnando una pistola, abbia agito per rispondere ad un alterco che poco prima aveva coinvolto un familiare. Sarebbe stato aggredito e di conseguenza la reazione, secondo gli investigatori, fu quella di armarsi per sparare. Il minore, in fase di indagine, ha ammesso di aver esploso colpi di arma da fuoco ma spiegando di averlo fatto per intimorire il trentenne. Non avrebbe puntato per uccidere, come ha ripetuto il legale di difesa, l’avvocato Davide Limoncello. In via Petrarca, l’imputato arrivò in sella ad uno scooter condotto da un maggiorenne, a sua volta accusato del concorso in tentato omicidio. Questa posizione è però al vaglio della procura locale.