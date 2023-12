Moderati e “Tutti insieme”, primo incontro: “E’ stato positivo ma decisioni spettano all’assemblea”

Gela. “Un incontro certamente positivo ma comunque interlocutorio”. Tra il gruppo civico “Tutti insieme” e il tavolo dei moderati c’è stato, in serata, un primo approccio sui temi. Lo conferma il presidente del movimento, Alessandro Vella. “Ci siamo confrontati sulle emergenze della città – spiega – è stato un incontro proficuo. Ogni decisione su un eventuale prosieguo spetterà comunque all’assemblea del nostro movimento. Noi stiamo predisponendo un programma da presentare alla città e lo faremo tra qualche settimana”. I riferimenti di “Tutti insieme”, lo stesso Vella e il segretario Antonino Cocchiaro, avevano avuto, nei mesi scorsi, un incontro con l’altra formazione civica, “Una Buona Idea”. Anche in quel caso, si trattò di una valutazione solo preliminare. Non ci sono allo stato alleanze formalizzate. Gli esponenti di “Tutti insieme”, così come quelli del tavolo dei moderati (Iv, socialisti, liberali, il gruppo dell’imprenditore Melfa e “Rinnova”), non si precludono alcuna opzione, anche per incontrare altre forze. Il tavolo moderato, come ha indicato il coordinatore locale di Italia Viva Rochelio Pizzardi, non rinuncerà all’idea di una centralità nei ragionamenti in prospettiva e di coalizione. Progressisti e il progetto civico (“Una Buona Idea” e “Civico lab”) non hanno escluso possibili convergenze con le anime del tavolo moderato.