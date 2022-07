Colpo Futsal Gela: preso l’universale spagnolo Cosano

Gela. È tempo anche di riconferme e nuovi innesti per il Futsal Gela, che tra ieri e oggi ha riconfermato il capitano Mirko Caglià e il mister Enzo Fecondo, e ha annunciato l’ingresso in società di Giovanni Di Buono, nuovo Direttore Generale, e l’acquisto di Cesar Cosano Salvador. Si tratta di un universale spagnolo classe 1995, con un ottimo curriculum. Lo spagnolo vanta infatti presenze in Serie A2 e B italiana, con Gear Sport, Mascalucia e Acireale, in Serie A francese con il Bastia, in Serie A belga con il Celtic Chatelineau e in Serie A2 spagnola con l’Akzar Lugoin.