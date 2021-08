Gela. Erano subito apparse molto gravi le condizioni dell’uomo, probabilmente colto da infarto mentre era in mare, a Manfria. Non ce l’ha fattail medico niscemese Gregorio Amato e anche l’intervento dell’elisoccorso non ha potuto evitare il peggio. Si è tentato di rianimarlo per circa 45 minuti, ma invano. Sul posto, oltre ai bagnanti, sono intertvenuti i bagnani della Poseidon e i militari della capitaneria di porto.