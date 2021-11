Combustibile dai rifiuti di Timpazzo, società certificherà: Css per mercato dell’energia

Gela. Sarà una società, specializzata nel settore, ad attestare l’intero procedimento che la “Impianti Srr” sta predisponendo per immettere nel mercato il combustibile solido secondario, che deriva dal ciclo del trattamento dei rifiuti della piattaforma di Timpazzo. L’amministratore della società in house, che gestisce l’intera piattaforma integrata, aveva già annunciato la volontà di allungare la filiera, attraverso il Css di “qualità”. I tecnici della stessa “Impianti” hanno individuato l’offerta della società Italcert. Si occuperà di monitorare e certificare il sistema di gestione del ciclo produttivo di combustibile solido secondario. Quello che verrà prodotto dal ciclo dei rifiuti di Timpazzo dovrebbe poi finire sul mercato energetico. Nel provvedimento, firmato dall’amministratore della società in house della Srr4, l’ingegnere Giovanna Picone, si fa riferimento anche all’Autorizzazione integrata ambientale del 2013. Le procedure per arrivare alla produzione di Css sono state avviate e la Italcert si occuperà delle verifiche, secondo i parametri previsti dalla disciplina in materia.