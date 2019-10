Commissione tecnica diffidata da Pierobon, “su servizio idrico deve decidere chiaramente”

Gela. La commissione tecnica, chiamata a decidere sulla qualità dell’attuale servizio idrico ed eventualmente a decretare anche la risoluzione anticipata del contratto, non ha rispettato la normativa vigente. Il duro richiamo arriva direttamente dall’assessore regionale Alberto Pierobon, dopo che i verbali della commissione, presieduta dal commissario dell’Ato Cl6 Rosalba Panvini, sono stati trasmessi a Palermo. Al termine dei lavori, ai quali ha preso parte anche il sindaco Lucio Greco, che ha chiesto e ottenuto di entrare in commissione, non c’è stato un vero e proprio pronunciamento. Nonostante la linea favorevole alla risoluzione del contratto, sostenuta soprattutto da Greco e dalle rappresentanze sindacali in seno alla commissione, si è giunti ad una sorta di non scelta. L’eventuale ipotesi di risoluzione, in base al verbale finale rilasciato dalla commissione, dovrebbe passare da nuovi approfondimenti. Una posizione che è chiaramente piaciuta poco a Pierobon. L’assessore richiama le norme che regolano l’attività delle commissioni tecniche, che devono comunque assumere una scelta finale, o la risoluzione del contratto oppure la prosecuzione del rapporto, in questo caso con il gestore Caltaqua. Nella nota fatta pervenire al commissario Panvini, l’assessore regionale parla di “inadempimento di un disposto normativo da parte di codesta commissione tecnica”. La decisione di non decidere, così si potrebbe sintetizzare la posizione finale della commissione, trova una ferma bocciatura dall’assessore regionale. Nella missiva, si fa riferimento anche agli enormi ritardi, non solo per l’avvio delle attività di verifica ma inoltre per la costituzione della nuova Ati, che dovrebbe prendere il posto dell’Ato e coordinare la fase dei nuovi investimenti, che adesso sul territorio sono a rischio. Sostanzialmente, da Palermo hanno rimandato al mittente. La commissione è “diffidata” a “pervenire ad un parere definitivo” e vengono richiamate le responsabilità, “anche erariali”, alle quali si potrebbe andare incontro. Il pronunciamento sembra seguire a pieno la forte critica arrivata dalle segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil, che tornano a chiedere una posizione netta sul futuro del servizio idrico.