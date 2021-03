Commissioni consiliari, Sammito ha chiesto relazioni su tutte le attività svolte

Gela. La richiesta è partita dall’ufficio di presidenza del consiglio comunale. Tutte le commissioni, a Palazzo di Città, in questi giorni stanno trasmettendo report complessivi dell’attività svolta. Il presidente Sammito ha fatto inoltrare la richiesta ufficiale, così da poter avere a disposizione tutte le relazioni, che dovranno tracciare l’attività ad oggi svolta dalla cinque commissioni, che hanno iniziato ad operare ormai due anni fa. “Ho ritenuto necessario richiedere delle relazioni dettagliate – dice Sammito – per avere dei dati precisi e dare anche contezza alla città di quello che il consiglio produce con il proprio lavoro. Altrimenti, l’attività delle commissioni rimarrebbe relegata solo agli addetti ai lavori. E’ importante avere riscontri precisi e renderli noti, se sarà necessario”. Sull’organizzazione delle commissioni potrebbero arrivare novità, attraverso un regolamento, attualmente all’esame della commissione affari generali. L’obiettivo principale sarebbe assicurare piena copertura a tutte le materie, assegnate ai consiglieri. Non sempre le commissioni riescono a dare seguito integralmente ad ogni capitolo tematico assegnato. Con il taglio della sesta commissione (oggi sono cinque quelle attive a Palazzo di Città), un’eventuale riorganizzazione non è da escludere, almeno sul fronte della gestione delle aree di riferimento.