“Commissioni? Egoismo politico della maggioranza”, Scerra a Fi: “E’ partito nisseno…centrodestra non è Pd”

Gela. “Le commissioni? Il centrodestra non vuole presidenze, ma avremmo gradito almeno di essere coinvolti, anche per dare un contributo in commissioni che possano riguardare le competenze di ognuno di noi”. Salvatore Scerra di “Avanti Gela” è convinto che la maggioranza abbia deciso di prendersi praticamente tutto (senza concedere alcuno spazio al gruppo di centrodestra), non solo per la vicenda del ricorso. “Il ricorso presentato dal centrodestra contro l’esito elettorale è solo una scusa – continua – per la maggioranza, siamo solo un fastidio. Sulle commissioni non c’è alcun criterio. Loro hanno i numeri e loro decidono. Non sono scelte da collegare al ricorso, ma si tratta di egoismo politico”. Scerra è stato tra gli esponenti di punta di Forza Italia in città e si è schierato con il gruppo dell’ex deputato regionale Pino Federico quando si è trattato di fare le scelte elettorali. Ex capogruppo azzurro nel consiglio comunale sciolto dopo la sfiducia a Domenico Messinese, ha trascinato la coalizione del leghista sconfitto Giuseppe Spata, insieme agli altri campioni di voti di “Avanti Gela”. Adesso, però, la strada politica di Scerra e dei suoi non incrocia più con quella di Forza Italia, almeno in città. Nelle scorse ore, come era stato abbondantemente anticipato, il deputato regionale Michele Mancuso ha tenuto a battesimo il nuovo gruppo consiliare del partito, del quale fanno parte l’ex Energie per l’Italia Luigi Di Dio e il neo consigliere comunale Carlo Romano (in passato segretario cittadino dem). Scerra è piuttosto deciso nel chiudere la porta a qualsiasi ritorno di fiamma.