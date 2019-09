Compensazioni Eni per sviluppare nuovo tessuto turistico in città, depositata mozione

Gela. Usare una parte delle compensazioni Eni per incentivi economici che inducano a rimodernare immobili e vecchie abitazioni, riconvertendole in b&b, case vacanza o affittacamere. La proposta, ora trasfusa in una mozione, arriva dai consiglieri comunali di Forza Italia Luigi Di Dio e Carlo Romano. Secondo i forzisti, l’amministrazione comunale dovrebbe intercettare i flussi turistici, che seppur minoritari, comunque toccano la città, incentivandoli attraverso strutture che possano dar vita anche al cosiddetto albergo diffuso. “La trasformazione degli immobili in uso ricettivo metterebbe in moto una buona economia dovuta agli adeguamenti da effettuare nelle abitazioni, dagli interventi tecnici agli impianti nonché alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici”.