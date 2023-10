Compensazioni indebite, più di cinquanta imputati: no eccezioni difese, si valuterà prescrizione

Gela. E’ un altro vasto filone investigativo che si è sviluppato intorno al sistema delle compensazioni indebite, alimentato da crediti inesistenti. Una truffa all’erario, anche in questo caso di entità economica ingente per diversi milioni di euro. Davanti al collegio penale del tribunale, dopo il rinvio a giudizio, ne rispondono oltre cinquanta imputati. L’inchiesta ebbe evoluzioni sviluppandosi sull’analisi dei flussi di pratiche attivati dal consulente Rosario Marchese, attualmente detenuto e già coinvolto in altre inchieste dello stesso tipo. Imprenditori e professionisti sarebbero stati attratti dalla possibilità di ottenere sgravi su pesanti cartelle erariali ma attraverso sistemi che per la procura sono del tutto fuori dalla disciplina in materia. Come già in altre occasioni, il meccanismo pare si fondasse inoltre su presunti investimenti in aree svantaggiate, mai concretizzati, e appunto su crediti inesistenti. Ieri mattina, il collegio penale del tribunale, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Eva Nicastro e Martina Scuderoni), ha valutato un lungo elenco di eccezioni preliminari proposte dalle difese di tutti gli imputati. Sono state tutte respinte, comprese quelle di incompetenza territoriale dei giudici locali. Nel corso della prossima udienza, invece, il collegio si pronuncerà sulla possibile prescrizione di diversi capi di accusa contestati agli imputati. Sono parecchie le posizioni da esaminare.